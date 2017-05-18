В Симферополе прошло траурное мероприятие к годовщине геноцида крымских татар

В привокзальном сквере Симферополя в 12.00 состоялось траурное мероприятие в связи с годовщиной геноцида крымскотатарского народа. Об этом 18 мая сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Колонна студентов с флагами и цветами от ворот медицинского института «КФУ» прошла к памятному знаку, где собралось около 50-60 человек. Собравшиеся исполнили крымскотатарский гимн и прочитали молитву (дуа).

Как сообщает корреспондент, сотрудники полиции не препятствовали проведению мероприятий.

Перед этим сообщалось, что в аннексированном Крыму на центральной площади Симферополя задержали крымских татар.

«Сейчас сообщили о задержании на центральной площади Симферополя наших соотечественников! Среди них Сервер агъа Караметов, Нариман Джемилев и Сервер Измайлов. Везут в центральный РОВД», – написал глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев в Фейсбуке.

Крым.Реалии уточняют подробности задержаний.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая пройдут мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.