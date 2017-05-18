В ДТП в Турции пострадали 16 украинцев – МИД

В Турции в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром 18 мая, травмированы 16 граждан Украины, информирует МИД Украины.

Как сообщил Радіо Свобода Василий Кирилич, начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Украины, автобус с иностранными туристами ехал из турецкого Бодрума в направлении Памуккале.

«Получили травмы 16 граждан Украины, всех доставили в больницу города Мугла. Посольство Украины принимает необходимые меры для содействия украинским гражданам и держит этот вопрос на контроле. Страховая компания, туроператор и почетный консул Украины в Даламане сейчас находятся вместе с пострадавшими», – сообщает Кирилич.

Ранее сообщалось о 18 раненых, среди которых двое граждан Турции. Турецкие СМИ также ранее информировали, что другие пострадавшие – россияне.