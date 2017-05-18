Порошенко: «Украина вернет Крым дипломатическим путем»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев вернет аннексированный Крым политико-дипломатическим путем. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба президента.

«Мы полны решимости политико-дипломатическим путем вернуть оккупированный Крым, который, безусловно, был и остается неотъемлемой частью Украины», – сказал Порошенко.

Президент добавил, что Украина будет продолжать в дальнейшем с помощью солидарного международного сообщества последовательно защищать права и свободы всех украинских патриотов, поддерживать сопротивление захватчикам и их наемникам.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая пройдут мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».