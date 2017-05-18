В Верховной Раде Украины почтили память жертв геноцида крымскотатарского народа

В четверг, 18 мая, в Верховной Раде Украины народные депутаты в 12.00 почтили минутой молчания память жертв геноцида крымскотатарского народа в 1944 году.

«Уважаемые коллеги! Прошу почтить жертв депортации крымских татар в 1944 году минутой молчания», – призвал народных депутатов председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.