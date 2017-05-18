Министерство по вопросам временно оккупированных территорий: крымские татары переживают едва ли не страшнейшие времена с 1944 года

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины считают, что крымские татары сегодня переживают «едва ли не самые страшные времена» со времен геноцида 1944 года. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня крымскотатарский народ переживает едва ли не самые страшные времена с момента депортации. Случаи исчезновения крымских татар, возбуждение дел по сфабрикованным обвинениям, длительные сроки заключения, запрет Меджлиса, создание подконтрольных органов самоуправления, дискредитация представителей кырымлы в СМИ, запрет въезда на территорию Крыма огромному количеству украинских граждан, запрет митингов – все это страшные отголоски преступления 1944 года», – говорится в сообщении.

Министерство выразило убеждение, что наступит время и сегодняшние преступления России будут осуждены миром: «Уже есть весомые сдвиги в деле Украины против Российской Федерации в Международном суде ООН».

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.