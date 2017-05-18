Суд по делу о госизмене Януковича перенесли на 29 мая

Оболонский районный суд Киева перенес на 29 мая заседание по делу по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, перерыв в подготовительном заседании объявили после того, как защита Януковича попросила время для ознакомления с дополнительными документами от стороны обвинения.

Заседание 18 мая происходило без видеосвязи с Януковичем, что защита назвала «нарушением прав человека».

Защита настаивает на том, чтобы Янукович участвовал в заседании режима видеосвязи. При этом адвокаты настаивают, что видеосвязь должна состояться по требованиям оформления международной правовой помощи. По мнению адвокатов, Минюст Украины и Оболонский суд должны обратиться в Минюст России с просьбой обеспечить связь, тогда Ростовский суд согласится обеспечить трансляцию.

Судья, председательствующий на заседании, Владислав Девятко заявил, что для подготовительного заседания видеосвязь с подсудимым не нужна. Оболонский районный суд Киева также решил, что не будет обращаться в Россию для организации видеоконференции с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, поскольку его обвиняют в государственной измене Украины в интересах России.

Защита выразила надежду, что в следующий раз удастся обеспечить видеосвязь с Януковичем.

4 мая суд объявил перерыв в подготовительном заседании по делу о государственной измене Януковича до 18 мая. Такое решение суд принял после частичного удовлетворения ходатайства защиты бывшего президента-беглеца об организации видеоконференции с ним.

Виктор Янукович и многие из представителей его окружения сбежали из Украины в феврале 2014 после массовых расстрелов протестующих на площади Независимости в Киеве. С тех пор большинство из них скрываются в России.

28 ноября 2016 генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зачитал Януковичу сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти России, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны.

В январе Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочное досудебное расследование в отношении Януковича.

В конце ноября 2016 Янукович как свидетель давал показания в формате видеосвязи по делу о 5 бойцах расформированного спецподразделения «Беркут». Тогда он сообщил в суде, что находится в российском городе Ростове-на-Дону.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году. Пока ни одно из этих производств не рассматривается в судах по существу.