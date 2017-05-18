Власти Крыма провели мероприятие ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар

В аннексированном Крыму подконтрольные Кремлю власти провели мероприятие ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар в 1944 году. Об этом 18 мая сообщает «РИА Крым».

Во время мероприятия российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что соседняя Россия «больше никогда не допустит события, подобного депортации крымских татар в 1944 году».

«Власти сделают все, чтобы никогда больше подобное не повторилось. Ни один народ не должен отвечать за проступки человека. Это недопустимо ни в какие времена, ни при каких условиях… Главное – помнить тех, кто не вернулся, но в то же время давать надежду подрастающему поколению, что положительные изменения будут… И мы уверены, что Россия больше не допустит подобных трагических случаев», – сказал Аксенов.

Мероприятие проходило на железнодорожной станции «Сирень», на месте строительства мемориального комплекса жертвам депортации.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.