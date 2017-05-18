Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины включил телеканал «UA Крым» в программу кабельного вещания. Об этом 18 мая в комментарии Крым.Реалии сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.
«Сегодня мы создали прецедент о включении общественного вещателя «UA Крым», который сейчас есть на спутнике, в универсальную программу услуг во всех областях Украины», – отметил Костинский.
Он утверждает, что это решение означает, «что все кабельные сети Украины будут в своем социальном пакете, наиболее доступном для населения, транслировать «UA Крым».
«Таким образом крымская тематика будет охватывать максимальное количество граждан Украины и будет выполнять функцию объединения украинского общества вокруг темы защиты наших граждан, проживающих на оккупированной территории и возвращения аннексированного Крыма под юрисдикцию Украины», – добавил Сергей Костинский.
В середине марта состоялось торжественное открытие телерадиовышки в поселке Чонгар неподалеку от админграницы с Крымом. Ее установили для возобновления вещания украинских телеканалов и радиостанций на территорию аннексированного Россией полуострова.
Сообщалось, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 декабря 2016 года выдал лицензии четырем радиостанциям, которые смогут вещать на Крым. Ими стали Украинское радио (общественное вещание), местная херсонская радиостанция, крымскотатарское радио «Meydan», «Радио крымских громад».
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