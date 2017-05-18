Генпрокуратура Украины огласила подозрение в геноциде крымскотатарского народа Сталину и Берии

Генеральная прокуратура Украины 18 мая огласила подозрение в деле о геноциде крымскотатарского народа Иосифу Сталину и Лаврентию Берии. Об этом рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко на встрече с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым в Киеве, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Представители прокуратуры представили более 25 томов уголовного дела, где собрана доказательная база, в том числе данные о потерях крымскотатарского народа и выводы экспертизы Института демографии и социальных исследований Украины.

«Полученные результаты этой экспертизы свидетельствуют, что трагические события, связанные с тотальной депортацией крымскотатарского народа 1944 года, и последующее насильственное содержание их в местах изгнания, были одним из широкомасштабных преступлений советского режима, который поставил на грань физического существования крымскотатарский народ», – сказал Луценко.

Джемилев в свою очередь поблагодарил представителей прокуратуры за дело, однако указал, что данные о числе погибших разнятся в материалах прокуратуры и информации представителей крымскотатарского народа. При этом Джемилев указал, что действия советской власти – это геноцид.

«Мы давно настаивали на проведении такого расследования, но это не получалось ... и только после Революции Достоинства это стало возможным. Если бы работу начали десятки лет назад, следствие было бы более объемным, теперь не осталось многих свидетелей», – сказал Джемилев.

Рассказ одной из свидетельниц депортации услышали присутствующие на встрече. Эльмира Ишмуратова поведала о судьбе своей семьи, которой так и не удалось вернуться на родину.

Луценко заверил, что прокуратура продолжит работу над делом, чтобы «пострадавшие имели право на выплаты».

«Речь идет не только об ответственности Сталина, Берии и других высокопоставленных палачах советского периода разных народов Советского Союза, речь идет и о тех исполнителях этих преступных указов, которые все еще живут», – произнес генпрокурор Украины.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала расследование в уголовном производстве по факту насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР в декабре 2015 года.

Ежегодно 18 мая в Украине вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.