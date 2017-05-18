Мининформ Украины: странно слышать, что запрет «ВКонтакте» и «Одноклассников» – это наступление на свободу слова

Заместитель министра по информационной политике Украины Дмитрий Золотухин назвал «странными» заявления о том, что запрет «ВКонтакте» и «Одноклассников» – это наступление на свободу слова. Об этом 18 мая Золотухин сказал во время пресс-конференции в Киеве.

«Абсолютно странно слышать, что это ограничения свободы слова, когда мы говорим о «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Три года у нас идет война и, честно говоря, я не слышал, чтобы эти сети были форпостом свободы слова, и чтобы на них какие-то новости позиционировались», – считает Золотухин.

В свою очередь, правозащитник, координатор проектов Freedom House в Украине Зорян Кись сказал, что любые ограничения в свободе ради безопасности не приведут Украину «ни к свободе, ни к безопасности».

16 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц.

В списке 468 юридических лиц – в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Экономические санкции также вводятся против крупнейших российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН-ТВ, ОТР.

Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.