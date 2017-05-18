В Бахчисарае полиция задержала несколько машин с крымскотатарскими флагами

В Бахчисарае российская полиция 18 мая задержала пять машин с молодыми людьми, которые ехали с крымскотатарскими флагами. Об этом Крым.Реалии сообщила Айше Умерова, которая выехала к задержанным.

По ее словам, на водителей автомобилей оформляют протоколы, у задержанных берут объяснительные.

Айше Умерова опубликовала на своей странице в Фейсбуке фотографии российских силовиков и их машин, а также задержанных автомобилей.

«Направляют в суд, грозит штраф по 10 000 рублей. Пассажиров будут проводить как свидетелей. Еще на видео у полиции, вроде, фигурируют три автомобиля, их сейчас разыскивают», – сообщила она.

В Симферополе российские силовики задержали около 12 молодых людей с крымскотатарскими флагами. Об этом 18 мая сообщает корреспондент российской службы Радио Свобода.

Имена задержанных и причины их задержания пока неизвестны.

Ранее стало известно, что полицейские отпустили Сервера Караметова и еще пятерых человек, задержанных вместе с ним на площади Ленина в Симферополе. У них взяли объяснения «по проведению несанкционированного мероприятия».

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая проходят мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.