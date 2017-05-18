Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выразил признательность за работу Генеральной прокуратуры Украины по расследованию дела о геноциде крымскотатарского народа 1944 года. Он подчеркнул, что «это большая моральная поддержка для нашего народа, который сейчас опять оказался в оккупации». Об этом Джемилев заявил 18 мая на встрече с генпрокурором Украины Юрием Луценко в Киеве, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Я надеюсь, что это следствие будет доведено до своего логического конца – вынесение соответствующего приговора... Дело было не только в тех страшных цифрах убитых и умерщвленных, задача стояла – очистить от чужеродцев. В то время газеты Крыма сразу после депортации открыто писали: «Коммунистическая партия ставит перед нами задачу сделать Крым чисто русским регионом». То есть речь шла о расширении «русского мира», и ради этого проходили этнические чистки, уничтожение целых народов», – сказал Джемилев.

Он напомнил, что уничтожению подверглись 12 национальностей, а Верховная Рада Украины уже признала депортацию крымских татар геноцидом.

Генеральная прокуратура Украины 18 мая огласила подозрение в деле о геноциде крымскотатарского народа в период депортации 1944 года Иосифу Сталину и Лаврентию Берии.

Ежегодно 18 мая в Украине вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.