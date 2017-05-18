Президент Украины Петр Порошенко присвоил убитому весной 2014 года крымчанину Решату Аметову звание Героя Украины. Об этом Порошенко заявил в Национальной опере Украины на траурном вечере-реквиеме, приуроченнном к годовщине депортации крымскотатарского народа.

В марте 2017 года народный депутат Украины Сергей Высоцкий обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой присвоить Решату Аметову звание Героя Украины.

Решата Аметова похитили 3 марта 2014 года, после того, как он вышел с одиночным протестом против так называемого референдума к зданию крымского правительства. 15 марта тело Аметова со следами пыток было найдено в лесу Белогорского района Крыма. Похороны активиста прошли 18 марта 2014 года на городском кладбище Симферополя «Абдал».

Подконтрольные Москве власти Крыма пообещали награду за раскрытие убийства крымскотатарского активиста. Однако убийц активиста так и не нашли.

Ежегодно 18 мая в Украине вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.