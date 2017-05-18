В посольстве Украины в Турции почтили память депортированных крымских татар

В посольстве Украины в Турции почтили память жертв депортации крымскотатарского народа и приспустили государственный флаг. Об этом в Твиттере сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«В знак солидарности с крымскотатарским народом приспустили в Посольстве государственный флаг и почтили память жертв Депортации 1944 года минутой молчания», – написал Сибига.

Также к 73-й годовщине депортации крымских татар из Крыма в посольстве открыли тематическую выставку, сообщила пресс-служба посольства в Твиттере.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая проходят мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.

