Радио Крым.Реалии: Запрет на траур. 73-я годовщина депортации в Крыму

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают восприятие Дня памяти депортации крымскотатарского народа на материковой Украине и в аннексированном Крыму. Как прошли траурные мероприятия, посвященные Дню памяти депортации крымскотатарского народа, в Киеве и в аннексированном Крыму? Как подконтрольные Кремлю власти полуострова воспринимают траурную дату крымскотатарского народа?

Гости эфира – корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель и заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар.

Ведущий – Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.