В Киеве проходит митинг памяти жертв депортации крымских татар (ТРАНСЛЯЦИЯ)

На Майдане Независимости в Киеве вечером 18 мая проходит митинг, приуроченный ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Крым.Реалии ведут трансляцию с места событий.

Участники митинга сходятся к монументу независимости Украины. На акцию пришел и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Активисты пришли на митинг с крымскотатарскими национальными флагами, портретами крымских политзаключенных, а также развернули баннер с надписью: «Президент Украины, где обещанная крымскотатарская автономия?»

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая проходят мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.