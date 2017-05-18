В столице Канады подняли крымскотатарский флаг

В канадской столице Оттаве 18 мая подняли крымскотатарский флаг в память о жертвах депортации 1944 года, а также в знак солидарности с теми крымскими татарами, которых преследуют в аннексированном Крыму. Об этом журналистам сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Флаг подняли перед зданием мэрии Оттавы по инициативе Посольства Украины в Канаде и по решению мэра города Джима Уотсона. Полотнище передала в столицу крымскотатарская община Канады.

«Мы благодарны канадской столице за этот искренний, человечный и символический жест. Канадцы, как и мы, верят, что зло должно быть наказано, справедливость должна победить и такой же флаг крымские татары смогут вскоре свободно поднять у себя на исторической родине», – отметил Андрей Шевченко.

Эту символическую акцию провели впервые в истории города и второй раз в истории Канады: в прошлом году к годовщине депортации крымскотатарский флаг подняли в Торонто.

Канада последовательно отстаивает позицию непризнания аннексии Крыма и осуждения российской агрессии на Донбассе. В марте 2017 года министр иностранных дел Канады Христя Фриланд выступила со специальным заявлением к годовщине аннексии полуострова, в котором жестко осудила репрессии против крымских татар и общественных активистов в Крыму. Канадский министр потребовала от России отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая проходят мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.