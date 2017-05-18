Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 18-19 мая будет находиться с рабочим визитом в Республике Кипр, где примет участие в 127-м заседании Комитета министров Совета Европы на уровне министров.

Как сообщает пресс-служба украинского МИД, «важное место в ходе обсуждений будет посвящено временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и Севастополя и ситуации с правами человека на полуострове, а также продолжающейся военной агрессии Российской Федерации на украинском Донбассе».

Также сообщается, что главы внешнеполитических ведомств 47 стран-членов СЕ обсудят необходимость усиления демократической безопасности в Европе и, в частности, роль организации в решении современных конфликтов и кризисов на континенте.

Ожидается, что дискуссия также затронет вопросы миграционных вызовов, борьбы с терроризмом, состояния демократии, прав человека и верховенства права в сегодняшней Европе, говорится в сообщении пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства.