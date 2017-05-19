Замалчивание преступлений приводит к трагедиям, таким как депортация крымских татар – Клименко

Замалчивание преступлений недопустимо, поскольку оно приводит к трагедиям, таким как Голодомор в Украине и депортация крымских татар в 1944 году, отметил постоянный представитель Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Клименко в своем Твиттере 18 мая.

«Дискуссии по предупреждению злодеяний: доступ, мониторинг и привлечение к ответственности являются решающими», – подчеркнул Клименко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 18-19 мая находится с рабочим визитом в Республике Кипр. Там он принимает участие в 127-м заседании Комитета министров Совета Европы на уровне министров. В том числе участники обсуждают временную оккупацию Россией Автономной Республики Крым и Севастополя и ситуацию с правами человека на полуострове, а также продолжающуюся военную агрессию России на Донбассе.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая прошли мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.