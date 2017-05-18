В Херсоне крымскотатарские активисты призвали осудить все преступления коммунистического режима

Крымскотатарские активисты на прошедшем в Херсоне 18 мая митинге-реквиеме ко Дню памяти жертв депортации 1944 года заявили о необходимости осудить на международном уровне все преступления коммунистического режима, в том числе и насильственные депортации народов, населявших бывший СССР. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, участники митинга призвали помнить как о десятках тысячах крымских татар, погибших во время депортации, так и о всех 27-ми миллионах человек, ставших жертвами сталинского режима.

Перед митингом живущие в Херсоне крымские татары и поддержавшие их украинские активисты провели шествие в центре города.

На митинге, прошедшем на Площади Свободы, выступили представители областной и городской власти, Меджлиса крымскотатарского народа, общественных организаций.

Член Меджлиса крымских татар и Всемирного конгресса крымских татар Абмиджит Сулейманов отметил, что депортация крымских татар – одно из самых кощунственных преступлений сталинского режима.

«В Крыму с радостью встретили советских солдат, освободивших полуостров от фашистов, но вскоре после этого людей обрекли на жизнь в аду. Только за первые полгода депортации от голода и болезней погибли более 16 тысяч человек», – сказал Абмиджит Сулейманов.

Он также призвал не верить пропагандистским фейкам о желании крымских татар создать на полуострове свое государство: «Мы определились еще в 1991 году, когда первый в Крыму украинских флаг подняли в Семфирополе именно крымские татары».

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая проходят мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.