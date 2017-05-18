Спикер Сейма Литвы: мы никогда не признаем аннексии Крыма

Литва никогда не признает аннексии украинского Крыма Россией и ее действий на Донбассе. Об этом 18 мая заявил спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис во время встречи с Министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

«Мы будем и в дальнейшем поддерживать украинский народ в европейском выборе и обеспечении демократических процессов, которые происходят сейчас в вашем обществе. Литва никогда не признает аннексии Крыма Россией, а также осуждает действия Российской Федерации на Востоке Украины», – отметил Пранцкетис.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».