В Керчи 18 мая к памятному знаку, установленному возле железнодорожного вокзала в память о депортированных народах, возложили цветы. Среди букетов выделяются желто-голубые композиции, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В память о годовщине дня депортации крымскотатарского народа 1944 года в Керчи прошел траурный митинг с участием представителей подконтрольных Кремлю властей города, представителей крымскотатарской общины, христианской и мусульманской конфессий, школьники и студенты. У некоторых собравшихся были крымскотатарские флаги.

За возложением цветов наблюдали российские полицейские со служебными собаками.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая прошли мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.