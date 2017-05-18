Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 18 мая отклонил апелляционные жалобы защитников фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» на продление им ареста на 2 месяца. Об этом после заседания суда сообщили защитники крымчан. Видеокомментарии адвокатов опубликовал в Фейсбуке крымский активист Дилявер Меметов.

Как рассказал адвокат одного из задержанных бахчисарайцев Энвера Мамутова Эмиль Курбединов, заседание велось в закрытом режиме, на него не допустили ни родственников подсудимых, ни представителей СМИ, в частности журналиста Радио Свобода Антона Наумлюка.

«На мой взгляд, закрытый режим судебного заседания абсолютно незаконный. В деле есть постановление судьи на одном листе о том, что в связи с нестабильной социально-политической обстановкой в стране эти заседания следует рассматривать в закрытом режиме... Результатом всего оказалось решение суда об оставлении без удовлетворения наших жалоб. Я считаю, что это решение необосновано», – сказал Курбединов.

Он добавил, что его подзащитный объявил отводы всему составу суда и прокурору, которые не были удовлетворены. Курбединов также заявил о намерении обжаловать данное решение суда в ЕСПЧ.

Защитник другого фигуранта дела – Ремзи Меметова – обратил внимание на то, что ему не дали возможности заранее ознакомиться с апелляцией его подзащитного.

«В нарушение требований статьи 389.7 УПК Российской Федерации, я как защитник своевременно не был извещен об апелляционной жалобе моего подзащитного Меметова и не получил копию его апелляционной жалобы, с которой я знакомился только в суде. И суд объявлял перерыв для этого», – рассказал адвокат.

В начале мая суд продлил срок ареста для всех четверых фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» до 11 июля 2017 года.

12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман-крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».