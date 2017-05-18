В Праге провели акцию солидарности с крымскими татарами

В столице Чехии Праге по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая провели акцию солидарности с крымскими татарами.

Несколько представителей украинской общины собрались у Мемориала жертвам коммунизма с портретами крымчан, которые сейчас находятся в тюрьмах из-за открытых против них российскими властями дел. Участники мероприятия требовали освободить заключенных крымчан.

Как отметили организаторы митинга, среди их требований также немедленное прекращение преследования крымских татар Россией и признание другими странами депортации крымскотатарского народа геноцидом.

«С обретением Украиной независимости крымские татары начали возвращаться в Крым. Украина делала все возможное, чтобы они вновь обрели свой дом, – дом своих предков, чтобы их национальные права уважали, чтобы их культура процветала, чтобы их речь снова ожила. Все это было, пока кремлевский режим не решил оккупировать Крым. К сожалению, сегодня мы являемся свидетелями второго геноцида крымских татар», – заявил в своем выступлении посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая прошли мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года.

18 мая 1944 года началась депортация сталинским режимом из Крыма около 200 тысяч крымских татар. Почти половина депортированных погибла в дороге или на местах изгнания. В Украине эта депортация признана геноцидом.

18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.