Одесситы почтили память депортированных крымских татар

В Одессе 18 мая прошел митинг-реквием памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Собравшиеся на Соборной площади вспоминали о трагических событиях мая 1944 года. Они принесли с собой голубые флаги с изображением золотой тамги, зажгли свечи в память о «дне большой трагедии маленького, но терпеливого народа», как отметила одна из участниц мемориальной акции.

«Мы не любим сидеть на шее. Мы так не умеем. Какие бы ни были трудности жизни, мы быстро собираемся и начинаем быстро предпринимать какие-то действия», – отметила в комментарии Крым.Реалии представитель Одесской ОГА Мерьем Джелилова.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая прошли мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года.

18 мая 1944 года началась депортация сталинским режимом из Крыма около 200 тысяч крымских татар. Почти половина депортированных погибла в дороге или на местах изгнания. В Украине эта депортация признана геноцидом.

18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.