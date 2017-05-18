Муженко рассказал в штаб-квартире НАТО о наращивании военного потенциала России в Крыму

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко 18 мая в рамках визита в Брюссель провел ряд встреч в штаб-квартире НАТО. Представителей альянса – заместителя Генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер и Верховного Главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти – Муженко проинформировал, в частности, о наращивании военного потенциала России в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«Во время встреч начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины проинформировал сторону НАТО о развитии ситуации безопасности на востоке Украины и угрозах европейской системе безопасности, которые несет с собой наращивание военного потенциала Российской Федерации на границах с Украиной, в Крыму и в западных регионах России», – сказано в сообщении.

В пресс-службе украинского оборонного ведомства добавили, что представители НАТО заверили украинскую делегацию в неизменности поддержки со стороны Альянса отстаивания Украиной права на независимость, территориальную целостность и неприкосновенность государственных границ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».