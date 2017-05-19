Радио Крым.Реалии: Как крымчанину поступить в украинский ВУЗ

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии говорят о льготах для крымских абитуриентов при поступлении в украинские ВУЗы. Верховная Рада Украины утвердила законопроект об отмене тестирования для абитуриентов из Крыма и Донбасса при поступлении в университеты Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей. Какие правила поступления в эти ВУЗы? Как проходит подготовка к внешнему независимому оцениванию и что нужно знать выпускникам из Крыма?

Об этом ведущий Максим Кошелев говорит с научным сотрудником Института физики Национальной академии наук Украины, активистом образовательного проекта «Prometheus» Антоном Сененко, аналитиком Центра гражданского просвещения «Альменда» Олегом Охредько и начальником сектора перемещенных вузов департамента высшего образования Минобразования Украины Светланой Кретович.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

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