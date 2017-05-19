Трамп вновь назвал расследование по России «охотой на ведьм»

Президент США Дональд Трамп повторил свое заявление, что расследование российского вмешательства в предвыборную кампанию в США является «охотой на ведьм», и что нет тайных договоренностей между его командой и русскими.

«Нет никаких тайных договоренностей, ни моих, ни моей команды – но я всегда могу говорить за себя – с россиянами. Ноль», – заявил Трамп 18 мая на совместной пресс-конференции с президентом Колумбии.

«Нет тайных договоренностей. Даже мои враги могут это сказать», – отметил Дональд Трамп.

На вопрос о назначении специального советника по расследованию возможных связей между Россией и представителями избирательной кампании в США, Трамп отметил, что уважает это, но назвал такие действия «охотой на ведьм», повторив утверждение, которое он высказал ранее в четверг в Твиттере.

17 мая Министерство юстиции США назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным советником по расследованию возможных связей между Россией и представителями избирательной кампании президента Дональда Трампа в 2016 году.

Специальный советник считается независимым, поскольку имеет право проводить расследование с сотрудниками по его собственному выбору и без каких-либо требований по консультациям или информированию министерства юстиции и Белого дома о ходе расследования.

Критики администрации Трампа считают, что Белый дом мог пытаться влиять на осуществляемое министерством юстиции расследование, которое ФБР начала в прошлом году. Эти опасения усилились в мае, когда президент Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Следующие вопросы возникли 16 мая, когда появились сообщения, якобы Трамп предлагал Коми закончить расследование связей бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна с Россией.