Крымского адвоката пригласили на церемонию вручения международной правозащитной премии

Крымский адвокат Эмиль Курбединов получил приглашение на церемонию вручения «Премии Front Line Defenders для правозащитников в опасности 2017». Об этом 19 мая Крым.Реалии сообщил Эрин Килбрайд, представитель организации Front Line Defenders.

Ежегодная премия вручается, чтобы поощрить правозащитников, которые, рискуя собственной жизнью, внесли значимый вклад в защиту и продвижение прав своих сообществ.

Члены жюри выбрали 5 финалистов из числа 142 номинантов из 56 стран; в финал попали правозащитники Украины, Никарагуа, Вьетнама, Южной Африки и Кувейта.

«Эти правозащитники проявили твердую волю, они не сдадутся перед лицом чрезмерной, угрожающей жизни опасности», – сказал Эндрю Андерсон, исполнительный директор организации.

По его словам, и финалисты премии за 2017 год, и их близкие подвергались нападениям и правовому преследованию, сталкивались с клеветой, запугиваниями и угрозами убийством, сидели в тюрьмах.

Организация Front Line Defenders выпустила ознакомительный ролик о деятельности Эмиля Курбединова.

«Таких правозащитных адвокатов, как Эмиль Курбединов, очень мало! Эмиль – тот человек, который в любую тяжелую минуту готов оказать юридическую консультацию по любым вопросам, он не смотрит на социальный статус людей, не боится брать опасные политические дела, тем самым подвергая и себя опасности. Те, кто хорошо знакомы с деятельностью Эмиля, знают, что он заслужил такого высокого признания», – отметил в комментарии Крым.Реалии активист общественного объединения «Крымская солидарность» Энвер Шерфиев.

С момента оккупации Крыма Российской Федерацией Эмиль защищает представителей преследуемого меньшинства крымских татар, активистов гражданского общества и журналистов. Он также реагирует на экстренные вызовы и документирует нарушения прав человека в ходе рейдов и обысков на дому у активистов. В январе 2017 года одетый в маску сотрудник Центра по противодействию экстремизма в Крыму похитил Эмиля и увез его в Управление российской федеральной службы безопасности (ФСБ) на допрос. Районный суд признал его виновным в «пропаганде экстремистских организаций» и приговорил к десяти дням заключения.

Лауреат премии Front Line Defenders для правозащитников в опасности 2017 станет известен в ходе торжественной церемонии в мэрии Дублина в пятницу, 26 мая в 8 утра.