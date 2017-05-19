США в ОБСЕ: Москва продолжает преследование крымских татар

США помнят историю депортации крымских татар в 1944 году и отмечают, что Москва не прекращает преследовать народ и сегодня, заявила 18 мая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене временный поверенный в делах Миссии США при ОБСЕ Кейт Бернс.

«Сегодня исполняется 73-я годовщина массовой депортации более 230 тысяч крымских татар с их родины по приказу советской власти. Почти половина из них, преимущественно женщины, дети и старики, погибли между 1944 и 1947 годами», – отметила руководительница американской делегации.

История тесно переплетается с сегодняшним днем, когда российское правительство продолжает свою кампанию насилия и преследований в Крыму, отметила Кейт Бернс. Американский дипломат указала, что до сих пор поступают сообщения об убийствах, исчезновениях, тюремных заключениях и пытках тех в Крыму, кто решается говорить правду об оккупации Россией территории Украины. Она также напомнила, что около 20 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть Крым с начала оккупации.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая состоялись мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.