Пострадавшие в результате ДТП в Турции украинцы остаются в больнице – МИД

Пострадавшие в результате аварии автобуса в Турции граждане Украины продолжают оставаться в больнице, сообщает департамент консульской службы МИД Украины в Твиттере.

«Угрозы их жизни нет», – говорится в сообщении.

ДТП произошло утром 18 мая на юге Турции на трассе в направлении Памуккале. По данным МИД, автобус с 16 украинскими туристами перевернулся из-за скользкой после дождя дороги. Кроме туристов, в автобусе также были гид и водитель, о состоянии их здоровья не сообщается.

Посольство Турции в Украине позже заявило, что в результате ДТП в провинции Мугла двух человек госпитализировали, 16 людям предоставили амбулаторную медицинскую помощь.