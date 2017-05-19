Акция на Новодевичьем кладбище Москвы: «этот клочок земли принадлежит крымским татарам»

Активисты инициативной группы «Стратегия-18» в Москве на Новодевичьем кладбище возложили цветы к могиле крымскотатарского летчика Амет-Хана Султана. Так активисты почтили память жертв депортации мая 1944 года, об этом Крым.Реалии рассказала активистка Вера Лаврешина.

«Питер и Москва за автономию крымских татар, за самоопределение, за статус коренного народа, который их защитит от преследований, которые начались после оккупации Крыма в 2014 году. Мы находимся на Новодевичьем кладбище, куда в эти памятные дни приходят крымские татары, это могила Амет-Хана Султана, летчика, героя Второй мировой войны. Этот клочок земли в Москве принадлежит крымским татарам», – сказала в видеообращении Лаврешина.

Активисты сообщили, что в этот же день в Москве прошла акция «Протестный пароход». Как пояснили участники мероприятия, теплоход арендовали московские оппозиционеры, «чтобы и отдохнуть вместе, и выразить поддержку крымчанам и украинцам». За акцией наблюдали российские правоохранители, однако никого из участников не задержали.

19 мая московские активисты намерены провести акцию «Зажги огонек в своем сердце».

В Украине прошли мемориальные мероприятия. Ежегодно 18 мая вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре Симферополя. После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, проведение подобных акций в Крыму запретили.