Заключенного крымчанина Лугина вывезли в Россию – супруга

Заключенного из Крыма Андрея Лугина без оказания медицинской помощи вывезли на территорию соседней России. Об этом 19 мая в комментарии Крым.Реалии рассказала жена арестованного Ирина Лугина.

«6 мая пришел официальный ответ на имя адвоката от медчасти СИЗО. Они сообщили, что его (Андрея Лугина – КР) якобы осмотрел врач и его могут этапировать в Мордовию без медицинского сопровождения. Через несколько дней без сопровождения медработников его вывезли на территорию России, в город Краснодар, не сняв швы и не предоставив дальнейшей реабилитации после операции. После этого его вывезли в Ростов-на-Дону, а потом – в колонию в Мордовию», – отметила Лугина.

Она рассказала, что обратилась в Европейский суд и различные международные правозащитные организации по этому вопросу.

«Мы подали жалобу в Европейский суд, а также обратились в Красный Крест по поводу его розыска и оказания медицинской помощи», – добавила Ирина Лугина.

В конце апреля сообщалось, что экс-депутат Керченского горсовета Андрей Лугин, который отбывает наказание в СИЗО Симферополя, предпринял попытку суицида при попытке этапировать его в Россию. В понедельник, 24 апреля, он объявил сухую голодовку.

Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека отправил письмо российскому омбудсмену для того, чтобы «разобраться» с ситуацией, которая сложилась с голодающим заключенным Андреем Лугиным в аннексированном Крыму.

В начале мая сообщалось, что Лугина после операции увезли в неизвестном направлении.

Лугин был осужден в 2010 году и приговорен к пожизненному заключению. Суды двух инстанций признали его виновным в убийстве и участии в преступной группировке Андрея Лаптева, которая действовала в Керчи в 90 годах. В обнародованном обращении Андрей Лугин заявляет, что в течение последних трех лет подконтрольные России чиновники в Крыму нарушают его права.

Заявления с уведомлением о начале голодовки он направил президенту России, подконтрольному России прокурору Крыма и прокурору России, начальнику крымского управления подконтрольной России Федеральной службы исполнения наказаний, крымскому и российскому омбудсменам.