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Фигурант «дела украинских диверсантов» Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием

Фигурант «дела украинских диверсантов» Дмитрий Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием. Об этом 18 мая сообщает российский журналист Антон Наумлюк.

Это значит, что он признал свою вину. В результате этого его дело будет рассматриваться отдельно и в особом порядке, без изучения доказательств вины, уточняет Наумлюк.

«По версии ФСБ, «диверсанты» хотели взорвать башню телевещания, электростанцию и склад горюче-смазочных материалов на территории военной части, очевидно там, где Штыбликов работал кладовщиком», – написал журналист в Фейсбуке.

По его словам, ни один независимый адвокат к Штыбликову допущен не был.

3 мая сообщалось, что Киевский районный суд Симферополя продлил арест задержанным по «делу украинских диверсантов» Владимиру Дудке, Дмитрию Штыбликову и Алексею Бессарабову на 2 месяца, до 8 июля.

7 марта задержанным крымчанам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которых обвиняют в планировании «диверсий» на территории Крыма, подконтрольный Кремлю Ленинский суд Севастополя продлил арест на два месяца, до 8 мая.

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября арестовал троих задержанных в Севастополе «диверсантов» на два месяца. 30 декабря 2016 года «севастопольский суд» продлил срок содержания под стражей в отношении Штыбликова, Бессарабова и Дудки до 8 марта 2017 года.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре «Номос». Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

В свою очередь спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что бывшие украинские военные, которые сейчас проживают в Крыму, могут стать «потенциальными жертвами российских спецслужб».

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