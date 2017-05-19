В Крыму хотят пересмотреть право собственности на землю, выданное до 2014 года – СМИ

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов предложил поправки в российский конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию субъектов Республики Крым и города Севастополя». Так Аксенов намерен прекратить права собственности на участки и недвижимость, которые были оформлены согласно украинскому законодательству.

В письме к вице-премьеру России Дмитрию Козаку Аксенов информирует, что «у чиновников нет возможностей изымать недвижимость и участки, если их юридический статус противоречит российскому законодательству», сообщает «Газета Коммерсантъ». В издании заверили, что располагают копией обращения нынешнего главы Крыма.

По информации журналистов, речь идет о тех частных владениях, документы на которые, по мнению крымских чиновников, не отвечают требованиям российского законодательства.

Аксенов также предложил российскому вице-премьеру инициировать внесение в Госдуму отдельного закона, который регулировал бы процесс прекращения прав на участки в Крыму и Севастополе. В проекте закона, по данным «Газеты Коммерсантъ», указывается, что до 1 января 2021 года права на участки и расположенную на них недвижимость могут прекращаться, если земля находится на территории общего пользования (парки, пляжи, объекты культурного наследия, заповедники и так далее), используется не по целевому назначению.

В аппарате Дмитрия Козака и пресс-службе Сергея Аксенова пока не смогли предоставить комментарии изданию.

После аннексии Крыма Россией, местные жители все чаще заявляют о неправомерном лишении их земельных участков. В Севастополе горожане выступают против принятия нового генерального плана города, в котором предусмотрено изменение целевого значения на участки. Российские власти Севастополя подали сотни исков о лишении права собственности владельцев земельных участков. По мнению российских чиновников, украинские власти до аннексии Крыма «незаконно» предоставляли людям землю.

В российском законе «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и города Севастополя» предусматривалось сохранение права собственности и признание документов на земельные участки, выданные согласно украинскому законодательству.