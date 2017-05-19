Джемилев: «мы не настаиваем, чтобы автономия называлась «крымскотатарской»

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев пояснил цели создания крымскотатарской автономии. Он отметил, что название не имеет принципиального значения, а главным является содержание документа. Об этом Джемилев сказал на встрече «1944/2014: борьба крымских татар за Родину» в Киеве 19 мая.

«Основные элементы этой автономной республики, переформатированной национально-территориальной – это функционирование крымскотатарского языка наряду с государственным в качестве рабочего, официального языка на территории Крыма. И второе – такое обеспечение представительства во всех структурах, ветвях власти, чтобы оно давало возможность защищать права граждан этого народа на сохранение и развитие. Речи о каком-то диктаторстве другим этносам своих желаний нет», – пояснил Джемилев.

В ходе встречи глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подчеркнул, что, по его мнению, в процессе принятия вопроса об автономии в скором времени проявятся настроения и истинные намерения украинских политиков.

«Уже сейчас мы видим некоторых политиков, которые, возможно не желая приводить свои истинные причины или мотивации, почему они не хотели бы автономии на основе права крымскотатарского народа на самоопределение, стараются приводить более как-бы пристойные мотивации, скажем: «не вовремя», «действительно ли нужны в составе Украины автономии», – указал Чубаров.

Конституционная комиссия Украины 11 мая решила создать рабочую группу, которая будет разрабатывать поправки и дополнения в Конституцию Украины в части Автономной Республики Крым. Первое заседание рабочей группы назначено на 22 мая.

В декабре 2016 года эксперты представили опрос фокус-групп, которым определили три категории отношения украинцев к изменению статуса Крыма и созданию крымскотатарской национально-территориальной автономии. Часть опрошенных выступили за создание автономии, некоторые – относятся к инициативе с предостережениями (отметили сложность фактической реализации инициативы и необходимость возвращения к теме после деоккупации полуострова); есть и те, кто выступает за неизменность статуса Крыма как автономной республики в составе Украины.

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата.

Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.

22 сентября Верховная Рада рекомендовала президенту изменить статус Крыма в Конституции Украины, с территориальной на крымскотатарскую национальную автономию.