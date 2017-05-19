Правозащитники: гражданам Украины из Крыма должны выдавать биометрические паспорта без ограничений

В Крымской правозащитной группе представили разъяснение касательно возможности получения биометрических паспортов украинского образца гражданам с пропиской в аннексированном Россией Крыму.

Согласно информации правозащитников, крымчанам должны выдавать биометрические паспорта без ограничений.

«Напоминаем, что оккупированные территории Украины в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» и Законом Украины «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции» являются территорией Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины», – указали в Крымской правозащитной группе.

Таким образом, граждане Украины, которые остались в Крыму, имеют право на получение документов для выезда за границу. Порядок выдачи паспортов для выезда за границу определяется постановлением Кабинета Министров Украины от 7 мая 2014 №152 «Об утверждении образца бланка, технического описания и Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признание недействительным и уничтожение паспорта гражданина Украины для выезда за границу», напоминают правозащитники.

В Крымской правозащитной группе упомянули заявление президента Украины касательно «безвиза» для крымчан, которое прозвучало в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV 15 мая.

«Мы надеемся, что высказанное президентом Украины не является решением государства о применении дискриминационной политики в отношении граждан Украины, которые вынуждены оставаться на оккупированных территориях или вынужденно оставили ее, и нуждаются в усиленной защите со стороны государства», – отметили правозащитники.

В администрации президента корреспондентам Крым.Реалии 15 мая пояснили: крымчане смогут воспользоваться безвизовым режимом. Президент имел в виду недоступность виз только для тех крымчан, которые после аннексии полуострова отказались от украинского гражданства.

В ведомстве подчеркнули, что те крымчане, которые выкинули украинские паспорта и получили паспорта «фейковых республик и российские паспорта фейкового федерального округа» получить украинский биометрический паспорт не смогут.

Всего с 2015 года украинские загранпаспорта оформили более 61 тысячи крымчан. Такие данные предоставляет Государственная миграционная служба Украины. Больше всего крымчан получили загранпаспорта в Херсонской области – 12 тысяч, и в Киеве – более 9 тысяч.

Совет министров Евросоюза 11 мая одобрил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима.