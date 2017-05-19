В Севастополе прошел детский парад ко «Дню пионерии»

В Севастополе 19 мая прошел ежегодный детский парад, посвященный «Дню пионерии». Почти треть школьников, принявших участие в параде, была в армейской и флотской форме, а также в форме войск российского Министерства чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Парад начался примерно в 10:00 по местному времени и продолжался около 45 минут. Его открыли ученики средних школ города, одетые в военную форму. После них прошли средние школы в обычной школьной форме, которые несли интеллектуальную символику и лозунги. Парад замыкали спортивные школы, станция юных техников и детско-юношеские клубы города.

По окончании школьного парада, на Приморском бульваре на эстраде Дворца детства и юности началась концертная программа для детей и их родителей, которую можно было смотреть, пройдя через двери-металлоискатели и полицейские патрули.

19 мая во времена СССР отмечали День пионерии. В Российской Федерации и в наши дни в этот день в городах проходят мероприятия по приему детей в пионерскую организацию.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».