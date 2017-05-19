Подозреваемый в наезде на людей в Нью-Йорке предстанет перед судом

Мужчина, подозреваемый в наезде автомобилем на людей на Таймс-сквер в центре американского Нью-Йорка, предстанет перед судом 19 мая.

В результате инцидента 18 мая в одном из главных туристических районов города погибла 18-летняя девушка, 23 человека были ранены.

По данным властей города, инцидент не связан с терроризмом.

По сообщению полиции, водителя машины, 26-летнего Ричарда Рохаса, задержали и взяли у него тест на содержание алкоголя в крови. Он заявил полицейским, что «слышал голоса».

Подозреваемый, по данным властей, к 2014 году служил в Военно-морском флоте США и имеет криминальное прошлое. Силовики сообщают, что его задерживали за вождение в нетрезвом состоянии.

В течение последних двух лет в ряде городов Европы произошли нападения, ответственность за большинство из которых взяла группировка «Исламское государство».