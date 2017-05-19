Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма удовлетворил апелляционную жалобу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза на приговор Центрального районного суда Симферополя в отношении фигуранта «дела 26 февраля» Талята Юнусова. Об этом 19 мая в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат Чийгоза Александр Лесовой.

По информации адвоката, «в декабре 2015 года Центральный суд Симферополя постановил приговор в отношении обвиняемого Юнусова. В этом приговоре суд указал, кроме выводов в отношении Юнусова, выводы в отношении Чийгоза. Суд указал, что Чийгоз был организатором массовых беспорядков, давал указания другим лицам и под его руководством совершались преступления».

«Сегодня Верховный суд Крыма изменил указанный приговор и исключил из него все указания на Чийгоза как на лицо, которое имеет отношение к действиям, за которые судили Юнусова. Суд согласился с апелляцией, потому что в декабре 2015 года, делая выводы против Чийгоза, суд нарушил требования российского законодательства. Сегодня с нами суд согласился, что тогда Центральный районный суд не мог делать никаких выводов в отношении Чийгоза, который в тот процесс не привлекался», – заявил Лесовой.

Адвокат добавил, что сегодняшним решением текст в приговоре заменяется – не «Чийгоз давал распоряжения, а лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное уголовное производство».

«Это решение говорит о том, что теперь оппоненты Чийгоза лишены возможности ссылаться на приговор декабря 2015 года, что якобы Чийгоз признан лицом, которое организовало и участвовало в преступлении», – добавил адвокат.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.