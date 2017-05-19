С рекламой наркотиков в Симферополе обязали бороться собственников зданий

В подконтрольной Кремлю администрации Симферополя замечают распространение надписей с рекламой наркотиков на зданиях города. В ведомстве обязали собственников домов бороться с распространением информации, об этом говорится на официальном сайте нынешней администрации города.

«Надписи наносятся краской с использованием трафарета (или рукописно) на фасады домов, двери подъездов, заборы, мусорные контейнеры, столбы, бордюры, на технические помещения и на иные места… Собственники, балансодержатели и (или) эксплуатирующие организации обязаны производить очистку от надписей, рисунков и прочее, и не допускать их нанесение на объекты и элементы благоустройства», – говорится в сообщении.

За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность, подчеркнули в нынешней администрации.

В апреле сотрудники МВД России потратили два дня, чтобы закрасить рекламу наркотиков в Симферополе.

В соседней России предусмотрена возможность для граждан и юридических лиц обратиться в Роскомнадзор в случае обнаружения интернет-ресурсов, располагающих запрещенным контентом.

Санкцией статьи 6.13 КоАП РФ, за пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления.