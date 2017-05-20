В Симферополе снесут гаражи, объявленные незаконными

Подконтрольная Кремлю администрация Симферополя намерена очистить город от гаражей, которые объявлены незаконно размещенными. Российский глава ведомства принял решение о начале производства работ по выявлению таких конструкций, сообщается 19 мая на сайте администрации.

«Лица, совершившие правонарушения в виде размещения металлических гаражных конструкций, будут привлекаться к административной ответственности», – сказано в сообщении.

При этом чиновники предлагают горожанам самостоятельно демонтировать незаконное имущество.

11 апреля симферопольские власти осуществили принудительный демонтаж торговых объектов мини-рынка на улице Козлова в Симферополе.