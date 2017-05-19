На полуострове перестал выходить еженедельник «Крымское время»

Популярное в Крыму издание «Крымское время» перестало выходить в печатном варианте, также не обновляется электронная версия газеты. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В четверг, 18 мая, еженедельник отсутствовал в продаже в киосках «Крымсоюзпечати». Продавцы объяснили, что издание перестало поступать в продажу по неизвестным причинам. Также в этот четверг в киосках отсутствовало издание «Семейный лекарь».

Наблюдатели связывают прекращение выпуска изданий со смертью экс-народного депутата Украины, известного крымского бизнесмена Льва Миримского, который являлся учредителем этих газет.

В редакторской колонке «Прощай, друг!» в газете за 11 мая главный редактор Владимир Андронаки написал некролог, посвященный Миримскому. Эта публикация подтверждает мнение наблюдателей.

«Доброй памятью о яркой политической борьбе Льва Миримского оставались созданные им 20 лет назад газеты «Крымское время» и «Семейный лекарь». По тем временам «КВ» было мощным и влиятельным ресурсом в республике. Последние три года перешло в разряд обычных изданий. Но Лев помнил о газетах, без всякой выгоды для себя помогал редакции, переживал, что уходит эра печатной прессы. Он ушел. Видимо, настал черед и его газет», – написал Андронаки.

27 апреля сообщалось, что на 58-м году жизни скончался экс-депутат крымского парламента, бывший народный депутат Украины, бизнесмен Лев Миримский.