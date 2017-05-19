В Берлине почтили память жертв геноцида крымских татар

В четверг, 18 мая, в Берлине активисты провели ряд мероприятий, приуроченных к годовщине депортации крымских татар 1944 года.

Как сообщила в комментарии Крым.Реалии координатор инициативы «PRAVO. Berlin Group for Human Rights in Ukraine» Олександра Бинерт, в посольстве Украины в Берлине прошел показ фильма «Близкая далекая родина» о судьбах крымских татар, которые были депортированы в 1944 году.

«Немцы отметили проницательность интервью и героев фильма, спрашивали о демонстрации 1987 года в Москве крымских татар и о их активном участии в сопротивлении и попытке вернуться домой. Многие из них говорили, что об этом в Германии ничего неизвестно. На дискуссии после фильма мы говорили, кроме контекстуализации исторических событий, и о том, как живется крымским татарам сегодня на полуострове», – сказала Бинерт.

По ее словам, после показа фильма активисты отправились к Бранденбургским воротам, где почтили память погибших крымских татар: «Мы выложили контур Крыма свечами и спели украинский и крымскотатарский гимны».

«Этой акцией мы хотели напомнить, что Крым и крымчан помнят не только в Украине, и мы мыслями всегда с ними», – отметил участник инициативы «Qırımlı» Роман Алеев.

В Украине прошли мемориальные мероприятия. Ежегодно 18 мая вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.