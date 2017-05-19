Радио Крым.Реалии. Украинские санкции для России

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают указ президента Украины о продлении санкций в отношении российских компаний. В чем суть украинских санкций в отношении российских компаний? Какой эффект оказывают украинские санкции на российскую экономику? Как развиваются торговые отношения между Украиной и Россией в последнее время?

Гость эфира – украинский экономический обозреватель Борис Кушнирук.

Ведущий – Виталий Портников.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.