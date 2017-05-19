В Киеве возле Администрации президента требуют не блокировать «ВКонтакте»

В Киеве, возле Администрации президента Украины, 19 мая около 50 человек протестуют с требованием не блокировать российскую соцсеть «ВКонтакте».

Как сообщили участники акции, на митинг они собрались через соцсети, официального обращения к президенту не подают, однако зарегистрировали на сайте президента Украины петицию с требованием отменить блокирование российских интернет-ресурсов.

Участники акции скандируют: «Верните ВК»

15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лиц, в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.

Это решение вызвало противоречивую реакцию. В частности, международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что следует отменить запрет, а также принять меры по защите свободы слова и информации в Украине. Зато в НАТО согласились с позицией Киева, что блокирование российских интернет-ресурсов в Украине является вопросом безопасности, а не свободы слова.