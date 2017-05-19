В Алуште завершилось расследование уголовного дела в отношении редактора издания «Твоя Газета» Алексея Назимова и алуштинского депутата Павла Степанченко. Об этом 19 мая в комментарии Крым.Реалии заявил крымский адвокат Алексей Ладин.

«После проверки уголовного дела в прокуратуре, мне вручили обвинительное заключение. Это итоговый документ, в котором обвинение подытоживает свою позицию и определяет доказательства. В этот же день обвинение должны вручить Назимову и Степанченко. После этого направляется в суд», – заявил Ладин.

По его словам, сейчас сторона защиты готовит ходатайства о недопустимости доказательств и о назначении экспертизы.

«В случае отказа удовлетворения этих ходатайств будет подготовлено ходатайство о возврате уголовного дела для пересоставления обвинительного заключения. Потому что есть нюансы, которые в суде разрешить нельзя», – добавил адвокат.

3 апреля, по настоянию общественности и рекомендациям адвокатов, редактор алуштинского издания «Твоя газета» Алексей Назимов и депутат местного городского совета Павел Степанченко, которые содержатся в СИЗО, прекратили голодовку, начатую 25 марта с требованием «прекратить незаконное уголовное преследование». Такое решение арестованные приняли в ходе заседания суда о продлении срока ареста.

Подконтрольный России Алуштинский городской суд 3 апреля на месяц продлил срок содержания под стражей редактору Алексею Назимову и алуштинскому депутату Павлу Степанченко.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело было переквалифицировано по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).