Свиридова и Валуев снимаются в фильме о стройке Крымского моста

В России снимают документальный фильм о строительстве моста через Керченский пролив. В роли ведущих и комментаторов в кадре появятся уроженка Керчи, российская певица Алена Свиридова и депутат Госдумы России, боксер Николай Валуев, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Российский боксер, по задумке авторов ленты, попробует себя в качестве рабочего и расскажет зрителю о технологиях строительства.

«В прошлом году я первый раз побывал на стройке моста. Наблюдал, как работают люди и техника. Когда гидромолот забивал сваю, все вокруг сотрясалось. Тогда по-настоящему прочувствовал силу и мощь этого проекта. Для меня, конечно, большая честь стать участником фильма про мост, погрузиться в мир этой большой стройки и поделиться с аудиторией своими впечатлениями», – цитирует Валуева информационный центр.

Согласно идее режиссера, Алена Свиридова расскажет про Керченский полуостров, его достопримечательности и места для отдыха.

«Город Керчь, в котором я родилась и выросла, не такой популярный среди туристов, как Ялта и Севастополь. Я хочу рассказать про наши хорошие пляжи, где лучше нырять, где гулять, где покупать рыбу, откуда открываются лучшие виды. Съемки получаются очень интересные», – рассказала Алена Свиридова.

Полнометражный документальный фильм охватывает весь период строительства моста, съемочная группа приступила к работе в 2015 году, сообщает пресс-служба.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.