Нацполиция расследует дело участника «самообороны», помогавшего России захватить Крым

Следователи главного управления Национальной полиции Украины в АРК объявили о подозрении в совершении преступления гражданину, который способствовал захвату Крыма, сообщает пресс-служба ведомства 19 мая.

Как сообщается, во время расследования уголовного производства, открытого по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измены, а также нанесения телесных повреждений участникам митинга 26 февраля 2014 года под стенами Верховной Рады АРК, следователи получили достаточно доказательств виновности гражданина, которого в пресс-службе называют «С».

По версии следствия, мужчина в 2014 году «создавал условия для проникновения на территорию Крыма представителей спецподразделений Вооруженных сил России и передачи части территории Украины под юрисдикцию Российской Федерации, то есть для создания основы для оккупации территории Украины».

В дальнейшем гражданина «С» наградили грамотой начальника штаба крымской «самообороны» за активное участие в выполнении боевых задач по защите Севастополя, также мужчина получил наградной крест «За заслуги перед казачеством России» первой степени.

12 мая 2017 года, по согласованию с прокуратурой АР Крым, относительно указанного гражданина составлено сообщение о подозрении по ст.110 ч.2 УК Украины (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины), ему грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».