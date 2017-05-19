Афганистан: 11 членов семьи погибли от взрыва бомбы

В Афганистане 11 человек из одной семьи погибли в результате взрыва заложенной на обочине бомбы в провинции Логар.

По сообщению местных властей, это произошло 19 мая, когда семья ехала на свадьбу.

5 женщин, 5 детей и мужчина погибли, когда их автомобиль наехал на бомбу, сообщил губернатор провинции Логар Насир Амин. По его словам, все погибшие являются членами одной семьи.

Пока никто ответственность за взрыв не взял. Но местные информагентства цитируют руководителя местной полиции, который заявил, что взрыв был спланирован группировкой «Талибан».

По сообщению ООН, в 2016 году в Афганистане были убиты по меньшей мере 3 тысячи 498 гражданских, 7 тысяч 920 были ранены. Это на 3% больше, чем за предыдущий год.

Чаще всего причиной несчастных случаев становятся самодельные бомбы.